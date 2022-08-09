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Блогер зібрав понад 700 тисяч гривень для ЗСУ, розігруючи скіни з Counter-Strike

Український блогер Олександр Петрик організував благодійний аукціон, де почав розігрувати скіни для зброї із CS:GO. Зібрані гроші молодик передає на потреби українських військових, зокрема до фонду "Повернись Живим".
Блогер зібрав понад 700 тисяч гривень для ЗСУ, розігруючи скіни з Counter-Strike Джерело: itc.ua

Про це повідомляє 24 канал.

На власний день народження Петрику прийшла ідея організувати благодійний аукціон. Вже тоді геймеру вдалося продати особистий скін вартістю у приблизно 3000 гривень за цілих 10 000, при стартовій ціні у 2000 гривень.

Відтоді подібна активність стала для Олександра традиційною, а "лоти" для розіграшів йому почали пропонувати як пересічні гравці так й інші знаменитості зі світу CS: GO. Також блогер трохи видозмінив правила, адже тепер замість звичного аукціону влаштовує своєрідні лотереї.

Правила дуже прості: квиток вартує 20 гривень, більше квитків – більше шансів перемогти та отримати цікаві скіни з історією. На останній з таких "лотерей" блогер зумів зібрати 116 800 гривень, а сумарно за весь час сума зборів уже перевищила відмітку в 700 тисяч гривень.

Ті, хто бажає долучитися до такого способу допомоги ЗСУ, має можливість слідкувати за Петриком у його соцмережах, адже він налаштований продовжувати подібні розіграші й надалі.

Раніше повідомлялось, що "Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України.

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08 09 2022 17:38
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