Блогер зібрав понад 700 тисяч гривень для ЗСУ, розігруючи скіни з Counter-Strike

Український блогер Олександр Петрик організував благодійний аукціон, де почав розігрувати скіни для зброї із CS:GO. Зібрані гроші молодик передає на потреби українських військових, зокрема до фонду "Повернись Живим".

Про це повідомляє 24 канал.

На власний день народження Петрику прийшла ідея організувати благодійний аукціон. Вже тоді геймеру вдалося продати особистий скін вартістю у приблизно 3000 гривень за цілих 10 000, при стартовій ціні у 2000 гривень.

Відтоді подібна активність стала для Олександра традиційною, а "лоти" для розіграшів йому почали пропонувати як пересічні гравці так й інші знаменитості зі світу CS: GO. Також блогер трохи видозмінив правила, адже тепер замість звичного аукціону влаштовує своєрідні лотереї.

Правила дуже прості: квиток вартує 20 гривень, більше квитків – більше шансів перемогти та отримати цікаві скіни з історією. На останній з таких "лотерей" блогер зумів зібрати 116 800 гривень, а сумарно за весь час сума зборів уже перевищила відмітку в 700 тисяч гривень.

Ті, хто бажає долучитися до такого способу допомоги ЗСУ, має можливість слідкувати за Петриком у його соцмережах, адже він налаштований продовжувати подібні розіграші й надалі.

Раніше повідомлялось, що "Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України.