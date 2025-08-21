Європа оплатить левову частку витрат з безпеки України – Венс

Водночас, президент Трамп, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль,- заявив Венс

Європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат щодо гарантій безпеки України.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Президент Трамп, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - заявив Венс у програмі The Ingraham Angle на каналі Fox News.

За його словами, "незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря".

"Це їхній континент, це їхня безпека, і президент ясно дав зрозуміти: їм доведеться втрутитися", - додав Венс.