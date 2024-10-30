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ПОЛІТИКА

Боррель: Грузія може повернутися на європейський шлях за наявності політичної волі

30 жовтня 2024, 21:05
Боррель: Грузія може повернутися на європейський шлях за наявності політичної волі
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Глава дипломатії ЄС наголосив, що Грузія ухиляється від цінностей та принципів Євросоюзу.

Грузія має виконати кілька умов для повернення на європейський шлях. Для цього потрібна політична воля влади країни.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що парламентські вибори в Грузії, що відбулися 26 жовтня, були визнані незалежними спостерігачами вільними та чесними. І така ситуація стала частиною тенденції у країні, яка спостерігається протягом останніх місяців.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Грузія ухиляється від цінностей та принципів Євросоюзу, але повернутися на європейський шлях можливо за наявності політичної волі.

"Ми пропонуємо чіткий шлях для повернення на шлях до ЄС: скасування закону про "іноземний вплив", який мав паралізуючий ефект на громадянське суспільство та ЗМІ, та закону про так звані "сімейні цінності", тому що дискримінація - не цінність у нашій європейській родині", - наголосив Боррель.

За його словами, виконання таких умов стане першою ознакою конкретного зобов'язання Тбілісі.

Нагадаємо, цього року грузинський парламент ухвалив скандальний закон, який є фактично копією російського закону "про іноагентів". Він передбачає, що неурядові організації та ЗМІ, закордонне фінансування яких становить понад 20%, мають зареєструватися.

ГрузіяЖозеп Боррельіноагенти

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