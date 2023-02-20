Боррель: Постачання зброї для України є невідкладним питанням

Саме це питання розглянуть сьогодні міністри закордонних справ ЄС, а наступного тижня – міністри оборони країн-членів.

Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Про це пише Укрінформ.

“Завтра ми – я та український міністр Кулеба – матимемо зустріч з генеральним секретарем. Питання буде таким же, як і сьогодні: як ми можемо швидше поставити озброєння в Україну, особливо боєприпаси.

Найбільш важливим та невідкладним питанням сьогодні для української армії є продовження постійного надходження боєприпасів, зокрема снарядів калібру 155 мм, а також 152 мм, але перші є найбільш важливими”, – заявив Жозеп Боррель.

Під час агресивної війни проти України, російська артилерія робить близько 50 тисяч пострілів на день, а Україна має отримати спроможності такого самого рівня, додав європейський політик.

“У них (українців – ред.) є гармати, але їм не вистачає боєприпасів. Ми робимо все, що можемо, з використанням Європейського фонду миру, щоб надати фінансування, поєднуємо зусилля Єврокомісії та Європейського оборонного агентства для спільної закупівлі (боєприпасів), просимо країни-члени надати боєприпаси для армії України зі своїх запасів. Це найбільш невідкладна проблема. Якщо цього не зробити, результат цієї війни буде під загрозою”, – наголосив Боррель.

Вже сьогодні ці питання розглядатимуться також на рівні міністрів закордонних справ, а вже наступного тижня – на рівні міністрів оборони країн-членів ЄС.

“Наприкінці, міністри оборони мають приймати такі рішення. Тому що оборона – це компетенція країн-членів, тож саме ці міністри мають приймати такі рішення. Ми представили кілька пропозицій для них, і продивимося, що вони вирішать. Найкращим рішенням є виконати це швидко”, – підсумував політик.