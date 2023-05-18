Боррель пропонує збільшити фонд допомоги Україні

Європейський чиновник розповів, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував додати до фонду €3,5 мілрд.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував Європейському союзу збільшити фонд Європейського Союзу, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

Дипломат ЄС розповів, що Боррель просить гроші, оскільки фонд вичерпується.

"Треба поповнювати. Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він не був задуманий для України. Він був створений для будь-якого конфлікту, з яким може мати справу Європейський Союз", - написано в матеріалі.

Повідомляється, що Боррель запропонував додати до фонду €3,5 мілрд.