Борис Джонсон бере гроші за селфі з собою – ЗМІ

Ціна питання - 121 фунт за рукостискання або фотографію.

Екс прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон бере гроші з фанатів за фотографії із собою після публічних виступів.

Про це пише британська газета The Guardian.

Журналісти звернули увагу на те, що команда Джонсона продає на захід окремі квитки, які включають можливість рукостискання або фото з колишнім прем’ром.

Ціна такого квитка порядка 200 євро, тоді як звичайне відвідування творчого вечора Джонсона коштуватиме від 54 фунтів або 70 євро.

Раніше ми писали, що Борис Джонсон назвав путіна "йо***им ідіотом".

А в грудні з’явилась інформація про те, що Борис Джонсон знявся в українській комедії.