Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон був готовий дати інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону про росію та Україну в обмін на пожертву в 1 мільйон доларів українським благодійним організаціям, але передумав.

Про це пише щоденна британська газета The Times.

"Джонсон звинуватив Карлсона в тому, що той став інструментом кремля. На що Карлсон попросив політика про інтерв'ю. Джонсон нібито вимагав гонорар у 1 мільйон доларів, який мав би піти на благочинність", - пише видання.

Прес-секретар Джонсона розкзав, що його шеф прийняв пропозицію за умови, що гонорар піде "виключно" на благодійні потреби для українських ветеранів.

Проте зрештою вирішив відмовитися від інтерв'ю після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Сам Карлсон у відповідь зазначив, що був роздратований, дізнавшись, що Джонсон називає його "інструментом кремля".

"Він нападає на мене, не пояснюючи, в чому я, власне, неправий, чи в чому він правий - це, до речі, хлопець, який на прохання уряду США зупинив мирну угоду в Україні на півтора року. Тому несе відповідальність за смерть сотень тисяч людей. ... Я щойно брав інтерв’ю у Володимира путіна - я не захищаю Пптіна, але він не просив у мене мільйон доларів", - сказав Карлсон.

Нагадаємо, що минулого з'явилося інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер.

Тоді ж Борис Джонсон назвав Карлсона зрадником за інтерв'ю путіну.