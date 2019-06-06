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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойко не може очолювати список партії "За життя", - ЗМІ

"Дії Юрія Бойка ставлять під сумніви не тільки його подальшу політичну кар'єру, але і можливість присутності партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Опозиційний блок" у Верховній Раді"
Юрій Бойко юридично не може бути кандидатом у нардепи від партії "Опозиційна платформа "За життя", оскільки досі числиться в списку засновників політичної партії "Опозиційний блок".
Бойко не може очолювати список партії "За життя", - ЗМІ Фото:TASS

Це сталося через судові розгляди, які точаться навколо "Опозиційного блоку". Рішенням Київського окружного адміністративного суду була встановлена заборона внесення будь-яких змін в політичну партію "Опозиційний блок", а також змін в складі її засновників. Потім була апеляція на це рішення. Але 3 червня в суд надійшла нова позовна заява від члена "Опозиційного блоку", одесита Віктора Сергійовича Слободенюка. І суд знову ухвалив рішення про заборону будь-яких змін в ПП "Опозиційний блок" співзасновником якого досі є Юрій Бойко, повідомляє  LB.ua.

Завтра, 7 червня 2019 р в Києві повинен пройти з'їзд політичної партії "Опозиційна платформа "За життя", на якому відбудеться висунення кандидатів у народні депутати України від цієї політсили. Як раніше повідомлялося, список кандидатів очолить Юрій Бойко. Однак юридично через судові розгляди це неможливо.

"Дії Юрія Бойка ставлять під сумніви не тільки його подальшу політичну кар'єру, але і можливість присутності партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Опозиційний блок" у Верховній Раді", - пише видання.

Нагадаємо, "Опозиційний блок" в 2014 році створювався на уламках ПР як штучна структура, націлена виключно на проходження в парламент. У "Оппоблоку", який отримав 9,43%, були два основні акціонери - групи Ахметова і Фірташа, що ділили все в пропорції 50 на 50. Номінальними співголовами фракції були Олександр Вілкул і Юрій Бойко. Перший представляв "Ахметовське" крило, другий - "Фірташівське". У листопаді 2018 року так звана "група Бойко-Льовочкіна" відкололася від ОБ, домовившись про створення нової політичної платформи з партією Вадима Рабіновича "За життя", фактично лідером якої є Віктор Медведчук.

У кінці травня з'явилася інформація про високу ймовірність возз'єднання "Оппоблоку", однак дійти згоди колишні однопартійці, ймовірно, так і не змогли. На вибори "фірташівське" крило йде окремо від "ахметівського".

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06 06 2019 20:58
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