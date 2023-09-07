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British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі

07 вересня 2023, 15:52
British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі
Фото: ЕРА
Одна з найбільших тютюнових компаній світу British American Tobacco офіційно уклала угоду про продаж своїх бізнесів у рф і рб.

Про це компанія написала на сайті.

"Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва British American Tobacco в росії, який після завершення угоди буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення угоди ці підприємства будуть відомі як ITMS Group", – йдеться у повідомленні.

British American Tobacco має закрити угоду протягом двох місяців, але суму угоди не розголошують.

"Після закриття угоди British American Tobacco більше не матиме присутності в росії та білорусі і не отримуватиме жодних фінансових прибутків від поточних продажів на цих ринках", – зазначено в заяві.

До портфеля компанії входять такі бренди сигарет, як Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а також пристрої для нагрівання тютюну glo та neo.

Нагадаємо, що наприкінці літа Україна внесла Philip Morris і JTI до списку спонсорів війни.
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