British American Tobacco продала бізнес у росії та білорусі
Про це компанія написала на сайті.
"Покупцем є консорціум на чолі з членами керівництва British American Tobacco в росії, який після завершення угоди буде повністю володіти обома підприємствами. Після завершення угоди ці підприємства будуть відомі як ITMS Group", – йдеться у повідомленні.
British American Tobacco має закрити угоду протягом двох місяців, але суму угоди не розголошують.
"Після закриття угоди British American Tobacco більше не матиме присутності в росії та білорусі і не отримуватиме жодних фінансових прибутків від поточних продажів на цих ринках", – зазначено в заяві.
До портфеля компанії входять такі бренди сигарет, як Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а також пристрої для нагрівання тютюну glo та neo.Нагадаємо, що наприкінці літа Україна внесла Philip Morris і JTI до списку спонсорів війни.