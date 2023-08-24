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Україна внесла Philip Morris і JTI до списку спонсорів війни

24 серпня 2023, 19:37
Україна внесла Philip Morris і JTI до списку спонсорів війни
Фото: mercopress.com
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International і Japan Tobacco International через те, що вони продовжують вести бізнес в рф.

Про це йдеться на сайт НАЗК.

"Частка ринку торгових марок "Філіп Морріс Інтернешнл"в росії склала 30,1% у 2019 році. Так, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, коштом якого потім утримується й російська армія", - написало НАЗК. 

Загальний обсяг інвестицій Philip Morris International в росії перевищив $2 млрд. Компанія в рф реалізує масштабну довгострокову інвестиційну програму, має фабрику в Ленінградській області і загальний обсяг інвестицій у фабрику перевищив $1 млрд. 

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виторг компанії минулого року вирів на 8%, а чистий прибуток на 45%. 

Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн дол. США.

"Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. Однак усі “спроби” продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету", - додали в НАЗК.

"Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в росії (частка ринку близько 34,9%). Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів. До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші", - заявили в Нацагентстві.

За даними НАЗК, компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком.

За останні 20 років інвестиції JTI в економіку росії перевищили $4,6 мільярда. Компанія  відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько $2 млрд минулого року.

Нагадаєємо, нещодавно НАЗК внесло Bacardi до списку спонсорів війни.
НАЗКphilip morrisJTI

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