росія використовує продовольство як зброю – посол США
Про це вона написала у Twitter, коментуючи вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та обстріли Одеси.
"Ще більше актів жорстокості – на фоні того, як росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", – йдеться в дописі дипломатки.