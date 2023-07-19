росія використовує продовольство як зброю – посол США

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що рішення росії негативно позначаються на мільйонах людей, які потребують допомоги.

Про це вона написала у Twitter, коментуючи вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та обстріли Одеси.

"Ще більше актів жорстокості – на фоні того, як росія використовує продовольство як зброю, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками. Україна готова годувати світ, але бездушні рішення росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", – йдеться в дописі дипломатки.