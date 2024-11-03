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Британське "мегаопитування" схиляється до перемоги Гарріс – Politico

03 листопада 2024, 20:16
Британське
Фото: Главком
Дослідження Focaldata показує, що соціологи можуть бути "стадними" і створювати враження, що Трамп сильніший, ніж він є насправді.

Більшість американців підтримує віцепрезидентку США Камалу Гарріс на президентських виборах, а не її опонента колишнього президента Дональда Трампа.

Ці результати продемонструвало опитування, проведене британською компанією Focaldata ексклюзивно для Politico.

Експерти опитали більше 31 000 виборців по всій території США за останній місяць за інноваційною методикою MRP. 

Видання пише, що Гаррсі вже встигла зарекомендувати себе у Великій Британії.

У Focaldata підрахували, що Гарріс, найімовірніше, обійде Трампа в Мічигані майже на 5 пунктів, на 2 пункти в Неваді й матиме невелику перевагу в Пенсільванії та Вісконсині.

Згідно з опитуванням, експрезидент отримає невелику перевагу в Джорджії і Північній Кароліні, а в Арізоні важко зрозуміти хто переможе.

Журнаісти додають, що Гарріс більше симпатизує літнім білим жінкам, ніж її опонент. Трамп же популярніший серед молодих чорношкірих і латиноамериканських чоловіків.

Методи опитувань MRP називають "мегаопитуванням" через велику вибірку. 

Вперше її вперше застосували у Великій Британії у 2017 році, коли вона передбачила, що прем'єр-міністр Тереза Мей втратить більшість у парламенті.

"Наша модель MRP показувала перемогу Трампа впродовж усієї кампанії, і тільки в останньому оновленні вона підштовхнула демократів", - сказав головний науковий співробітник Focaldata Джеймс Канагасуріам

Через те, що дослідження вказує на перевагу демократів, перемога Трампа на виборах все ще не виключається, заявив виданню Канагасуріам. Він підкреслив, що навіть невелика помилка опитування може повернути республіканця в Білий дім.

 
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