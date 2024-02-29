Канцлера Німеччини критикують за "кричуще зловживання розвідданими", яке може поставити під загрозу британський персонал на місці і допомогти росіянам.

Німеччину звинуватили у "кричущому зловживанні розвідданими" після того, як Олаф виявив, що британські солдати підтримують українські сили, запускаючи ракети великої дальності Storm Shadow, пише The Telegraph.

В понеділок Олаф Шольц заявив, що він не буде доставляти Taurus, берлінський еквівалент Storm Shadow, оскільки це потребуватиме допомоги солдатів на землі, посилаючись на підхід Британії і Франції з їх власними системами.

Шольц стверджував, що після Британії Німеччина стане учасником війни.

Ці коментарі були розцінені як небезпека для британських військових і дипломатичного персоналу.

"Це кричуще зловживання розвідувальними даними, навмисно спрямоване на те, щоб відвернути увагу від небажання Німеччини озброїти Україну власною ракетною системою великої дальності. Це, безсумнівно, буде використано Росією, щоб підняти ескалаторну драбину", - заявив колишній голова комітету з питань оборони Палати громад Тобіас Еллвуд.

Шольца також розкритикували німецькі опозиційні депутати.

"Заява канцлера щодо нібито причетності Франції та Великобританії до використання крилатих ракет великої дальності, які використовуються в Україні, є абсолютно безвідповідальною", - сказав високопоставлений член парламенту ХДС Норберт Роттген.

Шольц перебуває під тиском через поставки ракет великої дальності, щоб перервати російські лінії постачання і запобігти захопленню москвою нових територій.

В понеділок він сказав, що німецькі солдати не можуть слідувати своїм британським і французьким одноліткам у шляху контролю за цілями та супутнього контролю за цілями. The Storm Shadow це спільне виробництво Британії і Франції.

"Німецькі солдати ні в якому місці і в жодному місці не можуть бути пов’язані з цілями, які досягає ця система [Taurus]. Навіть у Німеччині", – сказав Шольц.

Відомо, що Британія надає розвідувальні дані щодо російських цілей, але незрозуміло, який рівень підтримки надається українським військам, які стріляють своїми ракетами по землі. У вівторок уряд Сполученого Королівства оголосив, що має невелику кількість військових, розміщених в Україні, зазначивши лише, що деякі з них були залучені до медичної підготовки.

Припущення Шольца щодо ролі, яку відіграють британські війська в Україні, посилили занепокоєння щодо безпеки дипломатів та іншого персоналу, розміщеного в країні, повідомили The Telegraph джерела.

Це також збільшило загрозу потенційних операцій російської закордонної розвідки на британській землі, додали джерела.

Нагадаємо, що 26 лютого Шольц виступив проти передачі Україні ракет Taurus.