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Британські вчені назвали поширену причину деменції

Перегляд телевізора пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деменції. Експерти рекомендують обмежувати цей час.
Британські вчені назвали поширену причину деменції Фото: fotogestoeber/fotolia

Британські вчені з'ясували, що малорухливий спосіб життя, такий як перегляд телевізора або робота за комп'ютером, займає більшу частину вільного часу дорослих і пов'язаний із підвищеним ризиком хронічних захворювань та смертності, зокрема, деменції. 

Про це повідомляє Рnas.org.

Зазначається, що скорочення когнітивно-пасивного перегляду телевізора та збільшення кількості когнітивно-активних функцій є перспективними цілями для зниження ризику нейродегенеративних захворювань.

"Сидячий спосіб життя пов'язаний з кардіометаболічними захворюваннями та смертністю. Усього було включено 146 651 учасника з Британського біобанку у віці 60 років і старше. Загалом у 3507 осіб було діагностовано деменцію з усіх причин протягом середнього періоду спостереження", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні.

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30 08 2022 12:25
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