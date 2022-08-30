Британські вчені назвали поширену причину деменції

Перегляд телевізора пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деменції. Експерти рекомендують обмежувати цей час.

Британські вчені з'ясували, що малорухливий спосіб життя, такий як перегляд телевізора або робота за комп'ютером, займає більшу частину вільного часу дорослих і пов'язаний із підвищеним ризиком хронічних захворювань та смертності, зокрема, деменції.

Про це повідомляє Рnas.org.

Зазначається, що скорочення когнітивно-пасивного перегляду телевізора та збільшення кількості когнітивно-активних функцій є перспективними цілями для зниження ризику нейродегенеративних захворювань.

"Сидячий спосіб життя пов'язаний з кардіометаболічними захворюваннями та смертністю. Усього було включено 146 651 учасника з Британського біобанку у віці 60 років і старше. Загалом у 3507 осіб було діагностовано деменцію з усіх причин протягом середнього періоду спостереження", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні.