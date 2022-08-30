Британські вчені назвали поширену причину деменції
Британські вчені з'ясували, що малорухливий спосіб життя, такий як перегляд телевізора або робота за комп'ютером, займає більшу частину вільного часу дорослих і пов'язаний із підвищеним ризиком хронічних захворювань та смертності, зокрема, деменції.
Про це повідомляє Рnas.org.
Зазначається, що скорочення когнітивно-пасивного перегляду телевізора та збільшення кількості когнітивно-активних функцій є перспективними цілями для зниження ризику нейродегенеративних захворювань.
"Сидячий спосіб життя пов'язаний з кардіометаболічними захворюваннями та смертністю. Усього було включено 146 651 учасника з Британського біобанку у віці 60 років і старше. Загалом у 3507 осіб було діагностовано деменцію з усіх причин протягом середнього періоду спостереження", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що історичний політ на Місяць знову перенесено через витік водню в двигуні.
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