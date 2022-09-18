Британський фунт впав до 37-річного мінімуму
Про це повідомляє BBC.
Причину додаткової девальвації національної валюти вважають падіння обсягів продажів на 1,6%, що викликало нові занепокоєння щодо стану економіки.
Після публікації даних про роздрібні продажі фунт стерлінгів впав більш ніж на 1% щодо долара, що є найнижчим показником з 1985 року. Пізніше фунт відновився і піднявся вище до 1,14 долара.
Падіння фунта відбувається на фоні, коли інфляція у Великій Британії досягла 40-річного максимуму, попри певне падіння до 9,9% з 10,1% у липні.
Минулого тижня уряд оголосив про гарантію цін на енергію, щоб допомогти людям з рахунками за електроенергію. Підтримка передбачає обмеження річного рахунку за електроенергію для типового домогосподарства на рівні 2500 фунтів стерлінгів протягом двох років.
Прогнозувалось, що рахунки за електроенергію мали зрости до 3549 фунтів стерлінгів на рік, з ймовірним збільшенням у 2023 році. Експерти додають, що через втручання уряду будь-яка рецесія буде "меншою та коротшою", ніж очікувалося раніше.
Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро.
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