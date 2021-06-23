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Британія виведе з обігу паперові 20 і 50 фунтів з жовтня 2022 року

Вся колекція банкнот, що друкуються на даний момент, вперше виготовлена з пластику
У Британії в обіг надійшла нещодавно розроблена банкнота Банку Англії на 50 фунтів стерлінгів з портретом математика Алана Тьюрінга.
Британія виведе з обігу паперові 20 і 50 фунтів з жовтня 2022 року Фото: theprisma.co.uk

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дата випуску банкноти в обіг збігається з днем народження батька сучасної інформатики та криптографа часів Другої світової війни.

Вся колекція банкнот, що друкуються на даний момент, вперше виготовлена з пластику.

Паперові купюри на суму 50 фунтів стерлінгів та 20 фунтів стерлінгів більше не прийматимуть у магазинах з жовтня наступного року, хоча поштові відділення все одно обмінюватимуть їх.

Банк Англії також може поміняти будь-які старі купюри на їхній номінал.

Купюра вартістю 50 фунтів стерлінгів є найменш часто використовуваною з колекції Банку. Її майбутнє ставилося під сумнів у минулому, в одному банкнота описувалась як "валюта корумпованих еліт, злочинів усіх видів та ухилення від сплати податків".

Однак цього року в обігу все ще було 357 мільйонів таких банкнот.

"Їх використовують частіше, ніж люди думають", - сказала головний касир Банку Англії Сара Джон, підпис якої є на банкноті.

Нагадаємо, що у 2016 році у Британії випустили першу пластикову банкноту

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23 06 2021 16:32
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