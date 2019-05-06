CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗгідно з даними Держстату з січня по квітень 2019 зросла також вартість БМР у сфері житлових будинків - на 12,4% та у сфері нежитлових - на 9,3%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат попереджає, що будівництво в Україні дорожчає
Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні з січня по квітень 2019 року зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Фото: з відкритих джерел
Найдорожчими будівельно-монтажні роботи виявились у сфері будівництва транспортних споруд - їхня вартість зросла на 17,2%. Найменше БМР подоржчали у сфері будівництва інженерних споруд - їхня вартість з січня по квітень 2019 року зросла на 7,6% порівняно з аналогічним торішнім періодом, інформує Державна служба статистики, йдеться в "Економічна правда".
Загалом за перші 4 місяці цього року вартість БМР зросла на 3,5% у порівнянні з груднем 2018-го.
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05 06 2019 08:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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