Держстат попереджає, що будівництво в Україні дорожчає Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні з січня по квітень 2019 року зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Згідно з даними Держстату з січня по квітень 2019 зросла також вартість БМР у сфері житлових будинків - на 12,4% та у сфері нежитлових - на 9,3%.

Фото: з відкритих джерел

Найдорожчими будівельно-монтажні роботи виявились у сфері будівництва транспортних споруд - їхня вартість зросла на 17,2%. Найменше БМР подоржчали у сфері будівництва інженерних споруд - їхня вартість з січня по квітень 2019 року зросла на 7,6% порівняно з аналогічним торішнім періодом, інформує Державна служба статистики, йдеться в "Економічна правда". Загалом за перші 4 місяці цього року вартість БМР зросла на 3,5% у порівнянні з груднем 2018-го. Читайте також: На "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда, - ДПСУ

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