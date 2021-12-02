Будуть торги: сторони Усика і Джойса не домовилися

У лютому стане відома дата проведення аукціону на організацію бою Усик - Джойс.

В кінці січня Всесвітня боксерська організація (WBO) відправила листи промоутерам Усика і Джойса, українцеві Олександру Красюку та британцеві Френку Уоррену, де повідомила, що у сторін є 15 днів домовитися про фінансові умови організації бою за титул тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі, повідомляє klitschko- brothers.com, передає "Укрінформ".

Якщо промоутерські компанії не зможуть цього зробити, будуть оголошені торги. І організатором боксерського шоу стане компанія, яка запропонує більш високу суму призового фонду. Днями закінчується термін, наданий WBO.

"Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів", - зазначив Олександр Красюк.

"У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги", - додав промоутер Усика.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

Нагадаємо, що WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс