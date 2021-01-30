СПОРТ НОВИНИВсесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала організувати поєдинок за звання тимчасового чемпіона в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс
Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту
Олександр Усик. Фото: xsport.ua
Як повідомляє The Athletic, WBO відправила лист Френку Воррену і Олександр Красюку, промоутерам Джойса і Усика, в якому зобов'язала протягом 15 днів укласти договір на бій між боксерами, передає "Укрінформ".
Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.
У разі невиконання розпорядження, будуть проведені промоутерські торги.
Нагадаємо, що Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO
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