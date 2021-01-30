WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала організувати поєдинок за звання тимчасового чемпіона в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом.

Як повідомляє The Athletic, WBO відправила лист Френку Воррену і Олександр Красюку, промоутерам Джойса і Усика, в якому зобов'язала протягом 15 днів укласти договір на бій між боксерами, передає "Укрінформ".

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

У разі невиконання розпорядження, будуть проведені промоутерські торги.

Нагадаємо, що Усик отримає 5 млн доларів, якщо відмовиться битися за титул WBO