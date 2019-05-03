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Bugatti показав найдорожче авто у світі

Ми віддаємо данину давньої традиції, Франції та творчості Жана Бугатті та водночас ми переносимо неординарні технології, естетику й екстремальну розкіш в нову епоху
Автомобільний концерн Bugatti у межах Женевського автосалону показав найдорожче авто у світі.
Bugatti показав найдорожче авто у світі Фото: Bugatti

Оснащений 16-циліндровим двигуном об’ємом 8 літрів і потужністю 1500 кінських сил спорткар La Voiture Noir коштує близько 11 мільйонів євро, повідомляє "Громадське".

У компанії зазначили, що у назви La Voiture Noire особлива історія. Син засновника компанії Етторе Бугатті, Жан, керував одним з чотирьох випущених авто Type 57 SC Atlantic. Він називав своє авто "La Voiture Noire", що в перекладі означає "чорний автомобіль". Це авто безслідно зникло до Другої світової війни. Воно донині вважається однією з найбільших загадок в історії автоконцерну.

"Для Bugatti La Voiture Noire — це більше, ніж просто спогад про Atlantic. Ми віддаємо данину давньої традиції, Франції та творчості Жана Бугатті та водночас ми переносимо неординарні технології, естетику й екстремальну розкіш в нову епоху", — сказав президент Bugatti Стефан Вінкельман.

Оснащений 16-циліндровим двигуном об’ємом 8 літрів і потужністю 1500 кінських сил спорткар La Voiture Noir коштує близько 11 мільйонів євро.

 

Це авто існує в єдиному екземплярі, його випустили випущений до 110-річчя Bugatti й уже продали. Його придбав колекціонер, ім'я якого в Bugatti не називають.
 
Також в Женеві компанія показала автомобіль Chiron Sport 110 ans Bugatti — спеціальний випуск марки цього спорткара. Це лімітована серія з 20 автомобілів.
 
 
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05 03 2019 22:00
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