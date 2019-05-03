Bugatti показав найдорожче авто у світі
Оснащений 16-циліндровим двигуном об’ємом 8 літрів і потужністю 1500 кінських сил спорткар La Voiture Noir коштує близько 11 мільйонів євро, повідомляє "Громадське".
У компанії зазначили, що у назви La Voiture Noire особлива історія. Син засновника компанії Етторе Бугатті, Жан, керував одним з чотирьох випущених авто Type 57 SC Atlantic. Він називав своє авто "La Voiture Noire", що в перекладі означає "чорний автомобіль". Це авто безслідно зникло до Другої світової війни. Воно донині вважається однією з найбільших загадок в історії автоконцерну.
"Для Bugatti La Voiture Noire — це більше, ніж просто спогад про Atlantic. Ми віддаємо данину давньої традиції, Франції та творчості Жана Бугатті та водночас ми переносимо неординарні технології, естетику й екстремальну розкіш в нову епоху", — сказав президент Bugatti Стефан Вінкельман.
Оснащений 16-циліндровим двигуном об’ємом 8 літрів і потужністю 1500 кінських сил спорткар La Voiture Noir коштує близько 11 мільйонів євро.
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