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Бурбак: Державна українська мова є основою національної безпеки

Парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа
Законопроект про українську мову, як державну, врегулювує функціонування української мови, а не нав’язує її.
Бурбак: Державна українська мова є основою національної безпеки Фото: nfront.org.ua

"Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую: врегульовує, а не нав’язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти "руского міра", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову", - зазначив керівник фракції "Народний фронт", зауваживши, що парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа.

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23 04 2019 11:40
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