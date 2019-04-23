ПОЛІТИКА НОВИНИЗаконопроект про українську мову, як державну, врегулювує функціонування української мови, а не нав’язує її.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бурбак: Державна українська мова є основою національної безпеки
Парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа
Фото: nfront.org.ua
"Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую: врегульовує, а не нав’язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти "руского міра", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову", - зазначив керівник фракції "Народний фронт", зауваживши, що парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа.
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23 04 2019 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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