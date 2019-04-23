Бурбак: Державна українська мова є основою національної безпеки

Парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа

Законопроект про українську мову, як державну, врегулювує функціонування української мови, а не нав’язує її.

"Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую: врегульовує, а не нав’язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти "руского міра", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову", - зазначив керівник фракції "Народний фронт", зауваживши, що парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа.