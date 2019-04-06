Винні у смерті Кирила Тлявова понесуть найжорсткіше покарання, - Бурбак

Співчуття від імені НФ виголосив з трибуни парламенту її керівник Максим Бурбак

Фракція "Народний фронт" висловлює щирі співчуття рідним 5-тирічного Кирила Тлявова, який загинув від вогнепального поранення у місті Переяслав-Хмельницький Київської області.

"Від фракції "Народний фронт" висловлюю щирі співчуття рідним Кирила Тлявова. Це невимовно важка втрата. Кожному з нас бракне слів", - сказав він.

Максим Бурбак також підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні слідчі дії, включно із затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ.

"Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки", - підкреслив Максим Бурбак.

"Всі необхідні первинні слідчі дії поліцією проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських, і всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об’єктивного розслідування. Процесуальне керівництво здійснює ГПУ. Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов, який несе відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку і попросив для продовження служби перевести його на найтяжчі ділянки у зоні проведення ООС", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".

"Винні у смерті 5-тирічного Кирила понесуть найжорсткіше покарання. Ще раз висловлюємо співчуття рідним", - сказав він.