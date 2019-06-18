НФ зареєстрував законопроект щодо захисту прав трудових мігрантів
"Зареєстрував законопроект щодо захисту трудових мігрантів. Це надважливий проект, розроблений на прохання наших співвітчизників, які працюють зараз за кордоном", - наголосив автор законопроекту Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
Законопроект вносить чіткі конкретні зміни до рамкового Закону "Про зовнішню трудову міграцію" (щодо завдань органів влади; щодо пенсійного забезпечення та оподаткування), а також в Закон "Про освіту". В законопроекті чітко виписано обов’язки держави щодо практичного захисту українських мігрантів. Насамперед йдеться про школи, які створені українськими громадами в Іспанії, Італії, Португалії, в інших країнах.
"Ми чіткіше виписуємо обов’язки держави щодо практичного захисту українських трудових мігрантів. Бо зараз права іноземців в Україні подекуди захищені краще, ніж права українців на заробітках. Ми маємо захистити їхні права", - підкреслив Максим Бурбак.
Метою законопроекту є вдосконалення захисту прав зовнішніх трудових мігрантів. Зокрема, повноважень та відповідальності органів влади, конкретних обов’язків держави щодо захисту трудових мігрантів.
Перед написанням законопроекту Максим Бурбак провів низку зустрічей з громадами українських трудових мігрантів в Іспанії, Італії та Сполучених Штатах. За результатами зустрічей разом з експертами було сформульовано першочергові законодавчі новації.
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