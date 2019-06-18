НФ зареєстрував законопроект щодо захисту прав трудових мігрантів

Сьогодні Конституція та законодавство теоретично гарантують українцям певні права незалежно від місця проживання. Однак, за кордоном реалізація цих прав громадянами істотно ускладнена - насамперед через прогалини в законодавстві

Керівник фракції "Народний фронт", депутат-мажоритарник від 204-го виборчого кругу Максим Бурбак зареєстрував законопроект, який відстоюватиме інтереси українських трудових мігрантів за кордоном.

"Зареєстрував законопроект щодо захисту трудових мігрантів. Це надважливий проект, розроблений на прохання наших співвітчизників, які працюють зараз за кордоном", - наголосив автор законопроекту Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Законопроект вносить чіткі конкретні зміни до рамкового Закону "Про зовнішню трудову міграцію" (щодо завдань органів влади; щодо пенсійного забезпечення та оподаткування), а також в Закон "Про освіту". В законопроекті чітко виписано обов’язки держави щодо практичного захисту українських мігрантів. Насамперед йдеться про школи, які створені українськими громадами в Іспанії, Італії, Португалії, в інших країнах.

"Ми чіткіше виписуємо обов’язки держави щодо практичного захисту українських трудових мігрантів. Бо зараз права іноземців в Україні подекуди захищені краще, ніж права українців на заробітках. Ми маємо захистити їхні права", - підкреслив Максим Бурбак.

Метою законопроекту є вдосконалення захисту прав зовнішніх трудових мігрантів. Зокрема, повноважень та відповідальності органів влади, конкретних обов’язків держави щодо захисту трудових мігрантів.

Перед написанням законопроекту Максим Бурбак провів низку зустрічей з громадами українських трудових мігрантів в Іспанії, Італії та Сполучених Штатах. За результатами зустрічей разом з експертами було сформульовано першочергові законодавчі новації.