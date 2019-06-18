НФ вимагає скликати РНБО через встановлення Медведчуком контролю над каналом ZIK
"Фракція "Народний фронт" звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці. З максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення", - сказав Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
"Першою ознакою підготовки планів окупації є поява на українських територіях пропагандистської мережі. Це правило підтверджене неодноразово: спочатку Кремль створює підконтрольні медіа, приводить туди агентурних скабеєвих, а слідом за ними приходить озброєний до зубів російський бойовик і кадровий окупант. Так руйнується державна цілісність, суверенітет і незалежність", - підкреслив Максим Бурбак.
"Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ЗІК відтепер належить оточенню "кума Путіна" Медведчуку, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п’ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків", - наголосив він.
Максим Бурбак зазначив, що ЗІК є третім телеканалом російської "п’ятої колони", і наголосив, що державницькі сили повинні протистояти інформаційній окупації.
"Це реальна небезпека. Це причина бити на сполох. Низка відомих журналістів, не бажаючи працювати на каналі Медведчука, подали заяви на звільнення з каналу. Фракція "Народний фронт" висловлює слова поваги до цього громадянського вчинку. Те, що ви зробили – гідно і важливо. Ваш крок є свідченням того, що українська професійна журналістика здійснює опір інформаційній окупації. Черга бути настільки ж відповідальними українській владі", - підкреслив Максим Бурбак.
"Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика. Навіть якщо його підтримка у суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українському президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні", - зазначив керівник фракції.
Максим Бурбак також підкреслив, що "Народний фронт" ініціював створення ТСК щодо втручання у вибори Росії та пов’язаних з нею громадян України.
"Ми зверталися до всіх фракцій із закликом надати своїх представників для формування ТСК. Проте, я хотів би спитати присутніх тут голів фракцій, які не подали своїх кандидатур до ТСК: яка невидима рука зупиняла вас взяти участь у роботі ТСК? Страх перед Путіним? Зв’язки з його кумом? Бізнес-інтереси? Сьогодні той випадок, коли навіть мовчання можна розцінити як зраду. Тому "Народний фронт" вимагає чіткої реакції і плану дій для недопущення московського реваншу в Україні", - наголосив керівник фракції.
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