НФ вимагає скликати РНБО через встановлення Медведчуком контролю над каналом ZIK

Фракція "Народний фронт" вимагає від президента Зеленського скликати засідання Ради національної безпеки та оброни для розгляду питання інформаційної безпеки.

"Фракція "Народний фронт" звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці. З максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення", - сказав Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Першою ознакою підготовки планів окупації є поява на українських територіях пропагандистської мережі. Це правило підтверджене неодноразово: спочатку Кремль створює підконтрольні медіа, приводить туди агентурних скабеєвих, а слідом за ними приходить озброєний до зубів російський бойовик і кадровий окупант. Так руйнується державна цілісність, суверенітет і незалежність", - підкреслив Максим Бурбак.

"Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ЗІК відтепер належить оточенню "кума Путіна" Медведчуку, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п’ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків", - наголосив він.

Максим Бурбак зазначив, що ЗІК є третім телеканалом російської "п’ятої колони", і наголосив, що державницькі сили повинні протистояти інформаційній окупації.

"Це реальна небезпека. Це причина бити на сполох. Низка відомих журналістів, не бажаючи працювати на каналі Медведчука, подали заяви на звільнення з каналу. Фракція "Народний фронт" висловлює слова поваги до цього громадянського вчинку. Те, що ви зробили – гідно і важливо. Ваш крок є свідченням того, що українська професійна журналістика здійснює опір інформаційній окупації. Черга бути настільки ж відповідальними українській владі", - підкреслив Максим Бурбак.

"Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика. Навіть якщо його підтримка у суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українському президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні", - зазначив керівник фракції.

Максим Бурбак також підкреслив, що "Народний фронт" ініціював створення ТСК щодо втручання у вибори Росії та пов’язаних з нею громадян України.

"Ми зверталися до всіх фракцій із закликом надати своїх представників для формування ТСК. Проте, я хотів би спитати присутніх тут голів фракцій, які не подали своїх кандидатур до ТСК: яка невидима рука зупиняла вас взяти участь у роботі ТСК? Страх перед Путіним? Зв’язки з його кумом? Бізнес-інтереси? Сьогодні той випадок, коли навіть мовчання можна розцінити як зраду. Тому "Народний фронт" вимагає чіткої реакції і плану дій для недопущення московського реваншу в Україні", - наголосив керівник фракції.