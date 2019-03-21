ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак наголосив, що НФ завжди відстоює важливість співпраці України із західними партнерами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бурбак: Луценко повинен пояснити свою заяву щодо західних партнерів
"Співпраця з нашими західними партнерами надважлива для нашої держави"
Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua
"Народний фронт" завжди наполягав, що ми повинні співпрацювати з нашими західним партнерами, адже уряду Арсенія Яценюка вдалося створити антипутінську коаліцію. Ми знаємо, що ми завжди звертаємося до наших західних партнерів, щоб вони продовжили режим санкцій, тому співпраця з нашими західними партнерами надважлива для нашої держави", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак, відповідаючи в кулуарах парламенту на питання журналістів щодо заяви Генерального прокурора.
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21 03 2019 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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