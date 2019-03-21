Бурбак: Луценко повинен пояснити свою заяву щодо західних партнерів

Лідер фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак наголосив, що НФ завжди відстоює важливість співпраці України із західними партнерами.

"Народний фронт" завжди наполягав, що ми повинні співпрацювати з нашими західним партнерами, адже уряду Арсенія Яценюка вдалося створити антипутінську коаліцію. Ми знаємо, що ми завжди звертаємося до наших західних партнерів, щоб вони продовжили режим санкцій, тому співпраця з нашими західними партнерами надважлива для нашої держави", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак, відповідаючи в кулуарах парламенту на питання журналістів щодо заяви Генерального прокурора.