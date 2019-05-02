Бурбак: НФ вимагає повторного арешту активів Захарченка

"Наразі Захарченко в Москві пише книжки, як він все життя боровся за приєднання України до "великої" Росії"

"Народний фронт" виступає за оскарження рішення суду щодо зняття арешту з активів міністра Януковича Захарченка, і вимагає повторного арешту усіх його активів.

"Народний фронт" обурений зняттям арешту з активів Захарченка в Україні. Нагадаю, це міністр Януковича, який роздавав "тітушкам" автомати Калашнікова, був з ними на зв’язку. Ці "тітухани" прямо причетні до вбивства принаймні двох людей: В'ячеслава Веремія і Юрія Вербицького. Я кажу про вже доведені факти. А ще триває слідство про вбивства безпосередньо на Майдані", - заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Куди підуть розблоковані активи Захарченка? На які цілі? "Народний фронт" вимагає оскарження рішення суду та повторний арешт усіх активів Захарченка!", - наголосив керівник фракції.