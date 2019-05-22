Бурбак: Президент пішов шляхом тотальної конфронтації з українською Конституцією

Він підкреслив, що вища законодавча і вища виконавча влада з ініціативи новобраного Президента сьогодні перебувають у підвішеному стані

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак наголосив, що після заяви про розпуск парламенту та відставку Уряду вся влада залишилась в руках Президента.

"Сьогодні третій день після інавгурації новообраного Президента. Настала нова політична реальність. Шокуюча. Таким чином вся влада залишилась у Президента. Неприємний запах 2010 року, коли Янукович неконституційно формував коаліцію і ґвалтував Конституцію", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Парламент перетворено на "кульгаву качку", законодавчий орган виштовхнуто у режим виборчого процесу. Під питанням стабільна робота Кабінету Міністрів. Після заявленої в інавгураційній промові вимоги про відставку Уряду, відповідну заяву написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман", - зазначив Максим Бурбак.

"Дестабілізація роботи найвищих органів виконавчої і законодавчої влади означає, що станом на сьогодні всю відповідальність за ситуацію в Україні несе єдина посадова особа – Президент України", - сказав керівник фракції.

Він наголосив, що Президент Зеленський, розпустивши парламент і дестабілізувавши Кабінет Міністрів, одноосібно взяв відповідальність за всі рішення влади.

"Вчора Президент припустився помилки. Настільки великої, що це більше, аніж помилка. Новий Президент порушив Конституцію, на якій за добу перед тим приймав присягу на трибуні Верховної Ради. У перший день на Банковій пан Зеленський підписав указ про розпуск парламенту, не маючи конституційних підстав. Трагічніший факт для початку нової політичної історії України. Починати з порушення Конституції – шлях у трясовину, на дні якої покоїться багато колись багатообіцяючих політичних кар’єр", - наголосив керівник фракції.

Він нагадав, що 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла зі складу коаліції, внаслідок чого за Конституцією парламент отримав 30 днів на формування нової більшості.

"Окремо наголошую, ані до 17 травня, ані тим більше після 17 травня у Президента не було жодних законних підстав видавати указ про розпуск парламенту. Вихід "Народного фронту" з коаліції – така була наша політична пропозиція Президенту запропонувати спільний порядок денний. Свій план фракція "Народний фронт" запропонувала і озвучила. Водночас – це був крок, який максимально високо піднімав правову заборону на розпуск Верховної Ради", - наголосив Максим Бурбак.

"Президент пішов шляхом тотальної конфронтації з Конституцією, парламентом і Урядом. Абсолютно не пояснюваною є логіка Президента, який спочатку підписує антиконституційний указ про розпуск парламенту, а сьогодні просить парламент прийти і голосувати", - зазначив Максим Бурбак.