Бурбак: Провадження за поданням щодо неконституційності розпуску Ради відкрите 29 травня, – ДОКУМЕНТ

"Наша позиція проста й логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було й немає"

Суддя-доповідач у справі щодо неконституційності розпуску Верховної Ради повідомив, що провадження за відповідним поданням відкрите 29 травня.

"Просувається розгляд нашого подання до КС про неконституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьогодні офіційно повідомив мене, що провадження за поданням відкрите 29 травня, і попросив "невідкладно" повідомити мою правову позицію щодо подання. Зроблю це якнайшвидше", – написав на своїй сторінці у Facebook керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Наша позиція проста й логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було й немає", – наголосив він.

"Розраховуємо, що Конституційний Суд не затягуватиме із розглядом. Ми попросили розглянути подання в місячний термін. Подання прийняте й розподілене 24 травня", – повідомив керівник фракції.

Максим Бурбак нагадав, що за ініціативи "Народного фронту" 62 народних депутати внесли конституційне подання щодо конституційності указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року.

"Ми переконані в успіху. Боротьба з правовим нігілізмом – це дуже важливо", – підсумував Максим Бурбак.