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Бурбак: Регіональні газотранспортні компанії повинні повернути вкрадені у споживачів гроші

"Ми повинні повернути людям гроші, які в них цинічно вкрали газові мережі"
У Верховній Раді наразі готується проект постанови для врегулювання необґрунтовано нарахованих тарифів за газ.
Бурбак: Регіональні газотранспортні компанії повинні повернути вкрадені у споживачів гроші Фото: nfront.org.ua

"Треба відновити справедливість з газовими платіжками, якими газові олігархічні компанії цинічно надурили наших громадян. У Верховній Раді сьогодні буде зареєстрована відповідна постанова. Прошу також голів фракцій підписати постанову і ті,  хто зараз говорять про відстоювання прав громадян у газовій сфері повинні за це проголосувати", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

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26 02 2019 14:42
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