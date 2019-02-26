Бурбак: Регіональні газотранспортні компанії повинні повернути вкрадені у споживачів гроші "Ми повинні повернути людям гроші, які в них цинічно вкрали газові мережі"

У Верховній Раді наразі готується проект постанови для врегулювання необґрунтовано нарахованих тарифів за газ.

Фото: nfront.org.ua

"Треба відновити справедливість з газовими платіжками, якими газові олігархічні компанії цинічно надурили наших громадян. У Верховній Раді сьогодні буде зареєстрована відповідна постанова. Прошу також голів фракцій підписати постанову і ті, хто зараз говорять про відстоювання прав громадян у газовій сфері повинні за це проголосувати", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

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