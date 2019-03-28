Бурбак розповів, як відмовляв родину брата залишатися в Криму

Він нагадав, що юрист Януковича Портнов, "який переховується від правосуддя, повідомив давно відомий факт - родина мого брата Олексія Бурбака мешкає в Криму": "Так, це наш родинний біль. Збройна агресія і окупація Криму пройшла і через нашу родину"

"Війна, яку на нашу землю привели медведчуки, портнови і януковичі, принесла трагедію у дім багатьох родин. Смерті, каліцтва і розірвані долі. Майже кожен українець вже щось віддав цій війні за нашу незалежність. Збройна агресія і окупація Криму пройшла і через нашу родину", - написав у своєму Facebook керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

За словами Бурбака, одразу після початку окупації він особисто вмовляв дружину брата з дітьми переїхати до батьків, "пропонував добре подумати": "Однак, вона не змінила своїх намірів. Мій брат Олексій залишився разом з сім‘єю. Це була дуже непроста ситуація у сім‘ї мого рідного брата. Це велика печаль для наших батьків і для мене особисто".

"Мій брат офіційно перетинає державний кордон України, щоб відвідувати наших батьків та не втрачати зв`язків з друзями та близькими", - повідомив Максим Бурбак.

Він наголосив, що сім‘я його брата самостійна у рішеннях щодо власного побуту і майбутнього: "Це було їхнє власне рішення. І я його абсолютно не поділяю".

"Я робив і робитиму все для перемоги України у війні за свою Незалежність. Так само я вірю, що наші сім`ї воз‘єднаються і над Донбасом і Кримом скоро знову замайорить синьо-жовтий прапор, а портнови і медведчуки сидітимуть на лаві підсудних за зраду України", - написав Марсим Бурбак.