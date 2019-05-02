Бурбак: Сподіваємось, справу Медведчука буде доведено і зрадник отримає належне покарання

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту заявив, що завдяки позиції НФ ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Віктора Медведчука.

"ГПУ нарешті відкрила кримінальне провадження проти Медведчука. Фракція "Народний фронт" вітає це рішення Генпрокуратури", - заявив Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Медведчук послідовно працює в інтересах Росії. Донедавна він мав у переговорному процесі, а може й досі має, напівофіційний статус, буцімто, для звільнення українських заручників. Складно сказати, кого Медведчук більше представляв у цих переговорах: Кремль чи Україну", - зауважив Максим Бурбак.

"Точно можна сказати лиш одне, що діяльність таких діячів сприяє не звільненню, а захопленню нових українських заручників. Медведчук послідовно виправдовує дії держави-агресора і намагається звинуватити у цій війні Україну. Медведчук закликає до капітуляції. Він пропагує федералізацію, а фактично - розчленування України, в якій будуть ворожі анклави контрольовані з Москви", - підкреслив Максим Бурбак.

"Медведчук постійно літає до Москви. Мабуть, для отримання цінних вказівок від своїх хазяїв. Тепер Кремль, фактично офіційно, через Медведчука, визнав свою причетність до цілої низки так званих телеканалів. Зокрема, йдеться про "112 канал Україна" та "NewsOne". Досить! Досить це терпіти!", - наголосив керівник фракції.

Він підкреслив, що завдяки небайдужій громадськості і позиції фракції "Народний фронт", Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти кума Путіна Медведчука.

"Сподіваюсь, що справу Медведчука буде доведено і цей зрадник отримає належне покарання від Української держави", - підкреслив керівник фракції.

Він також звернувся до народних депутатів подавати свої кандидатури до складу Тимчасової слідчої комісії.

"Народний фронт" ще раз закликає парламентські фракції подати свої кандидатури до ТСК про втручання Росії у вибори через своїх агентів на кшталт Медведчука", - закликав Бурбак своїх колег.

"Ми ще раз закликаємо Президента, як голову РНБО, запровадити санкції проти кремлівсько-медведчуківських телеканалів "112 Україна" і "NewsOne". Це не медіа, а засоби пропаганди. Верховна Рада відповідну постанову ухвалила. Рішення за Президентом і РНБО. Українці з нетерпінням чекають дієвої протидії ворожій агентурі", - резюмував Максим Бурбак.