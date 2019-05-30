Бурбак: Спроба відправки Уряду у відставку є політичною, - ВІДЕО

За його словами, Уряду Гройсмана є за що подякувати

Бажання відправити Уряд у відставку носить суто політичний характер.

"Вважаю, що це питання стало вже політичним. Під час виступу з трибуни багато депутатів критикували Уряд, щоб здобути політичні рейтинги для перемоги на виборах. Але ті ж самі критикани по п'ятницях стоять біля ложі Уряду зі своїми зверненнями", - зазначив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту після спроби відставки Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Максим Бурбак наголосив, що за відставку Прем'єр-міністра не знайшлося й 100 голосів, тому що депутати розуміють небезпеку створення вакууму влади.

"Це показово, що не назбиралося й 100 голосів. Тому що депутати усвідомлюють, що парламент практично розпущений і депутати пішли на вибори. Не можна створити хаос, не можна, щоб виконавча гілка влади була обезголовлена і Уряд не працював", - наголосив керівник фракції.

Він підкреслив, що Уряду Гройсмана є за що подякувати. Зокрема, за те, що за три роки його роботи країна продовжувала здійснювати реформи.

"Я особисто хочу подякувати Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за те, що він три роки продовжував той курс реформ, який був розпочатий у 2014 році Урядом Арсенія Яценюка. Ми всі разом у цьому залі приймали необхідні законопроекти: по децентралізації влади і створенню ОТГ, створення "Нової української школи", виділення 5% ВВП на фінансування заходів з безпеки і національної оборони, феноменальні обсяги будівництва доріг і багато-багато іншого. Ми спільно - і депутати, і Уряд - робили все, щоб Україна крокувала шляхом реформ", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".