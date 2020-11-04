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Бюджетний комітет рекомендував ВР ухвалити поправки до держбюджету - 2020 - нардеп

"Додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України, додано 15 млн на Національний парк "Софіївка"
Порівняно з внесеним Кабміном проектом комітет рекомендував скоротити фінансування Фонду на боротьбу з Covid-19 на 2 млрд грн, відновити дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (спочатку в урядовій версії законопроекту було 2,5 млрд грн).
Бюджетний комітет рекомендував ВР ухвалити поправки до держбюджету - 2020 - нардеп Фото: eidos.org.ua

Парламентський бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді внести поправки до державного бюджету на 2020 рік зі скороченням фінансування фонду на 19 до 64,9 млрд грн, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Бюджетний комітет затвердив проект змін до держбюджету на 2020 рік", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Порівняно з внесеним Кабміном проектом комітет рекомендував скоротити фінансування Фонду на боротьбу з Covid-19 на 2 млрд грн, відновити дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (спочатку в урядовій версії законопроекту було 2,5 млрд грн), а також передбачити фінансування будівництва аеропорту Дніпра в розмірі 100 млн грн, зазначив депутат.

"Додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України, додано 15 млн на Національний парк "Софіївка", - додав він.

Він зазначив, що був єдиним депутатом, який проголосував проти такої редакції поправок.

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11 04 2020 13:34
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