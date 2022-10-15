Чатбот "єВорог" отримав близько 5 тисяч повідомлень про колаборантів

До чатботу "єВорог" надійшли 4782 заявки про підозру людей у колабораціонізмі, інформацію вже перевіряє Служба безпеки України.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Telegram.

"Державні зрадники перебувають не лише на окупованих територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі. Вони всіляко допомагають ворогу нищити наші домівки, корегують вогонь, організовують референдуми, зливають дані, допомагають окупантам та агітують українців підтримувати путіна", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифри закликають українців при наявності фактів, які підтверджують, що родичі, друзі, знайомі стають на бік ворога, негайно повідомляти про них у чатбот.

Також Мінцифри додало фото заявки, який повідомляє факти про зрадника, що коригує вогонь росіян в одному із захоплених міст.

"Надсилайте фото чи відео підтвердження або описуйте текстом, чому цю людину ви вважаєте колабораціоністом. Не забувайте видаляти всі кадри з телефона та листування з єВорогом", - ідеться в повідомленні.