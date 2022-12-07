Чат-ботом "єВорог" скористалися понад 430 тисяч українців

З моменту запуску чат-боту "єВорог" ним скористалися понад 433 тисячі українців, приєднавшись таким чином до "народної розвідки".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Дякуємо кожному, хто надсилає заявки про ворожу техніку, окупантів, колаборантів та небезпечні предмети. Ваші повідомлення допомагають оперативно передавати інформацію нашим військовим та іншим службам, як ДСНС та СБУ", – йдеться у повідомленні.

За допомогою чат-бота можна повідомляти про скупчення військової техніки та переміщення ворога, а саме: бензовози, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для вертольотів, розташування керівного складу ворожих військ, диспозиції проживання окупантів.

Якщо ви не можете завантажити фото або відео, можна надіслати детальний опис із текстом. Варто пам'ятати, що для власної безпеки після відправлення повідомлення всі фото та відео з телефону, а також листування в боті краще видалити.

Раніше повідомлялось, що Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future.