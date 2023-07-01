Чеченська Республіка думає про створення спецтрибуналу для Кадирова і "Ахмату"
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми опрацьовуємо можливість створення окремого трибуналу по Рамзану Кадирову і його релігійній вкрай радикальній секті "Ахмат", - заявив член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп.
В Ічкерії вважають, що ідеологія, яку сповідує підрозділ "Ахмат", виправдовуючи свою участь у війні проти України та вбивство українців, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу, Європи і України.
"Ця релігійна секта скоїла злочини проти людства в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі і по всьому світові. Тому створення спецтрибуналу по Кадирову і "Ахмат" дуже важливе не лише для Чечні та України", - сказав чеченський політик.
В Чечні створено велику групу релігійних менеджерів з близько тисячі осіб, багато з них здобули освіту в Університеті Дамаска в Сирії, додав Інал Шеріп.
"Для фахівців не секрет, що практично всі випускники шаріатського відділення Університету Дамаска з пострадянських країн підконтрольні російському ГРУ. Спецслужби росії вже давно спеціалізуються на релігійній темі. Тому важливо виявити всіх причетних до створення підрозділу "Ахмат" всередині росі і за її межами", - сказав член уряду Ічкерії у вигнанні.
Наразі тривають консультації щодо механізму створення цього трибуналу, адже таких прецедентів не було.
"Якщо нам вдасться створити спецтрибунал по Кадирову, кваліфікуючи «Ахмат» як релігійну екстремістську сектантську групу, яка становить загрозу, я впевнений, що ми зруйнуємо ту структуру, яку вони створили і яка сьогодні виправдовує вбивства українського народу", - підсумував політик."Ахмат" — це спецпідрозділ в складі військ Національної гвардії росії, який дислокується у Чеченській республіці і яким командує Рамзан Кадиров. ВІн брав участь в вторгненні росії в Україну.