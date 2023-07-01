Уряд Чеченської Республіки Ічкерія опрацьовує можливість створення спецтрибуналу для нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова за створення релігійного екстремістського підрозділу "Ахмат", який скоїв злочини проти людства на території України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми опрацьовуємо можливість створення окремого трибуналу по Рамзану Кадирову і його релігійній вкрай радикальній секті "Ахмат", - заявив член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп.

В Ічкерії вважають, що ідеологія, яку сповідує підрозділ "Ахмат", виправдовуючи свою участь у війні проти України та вбивство українців, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу, Європи і України.

"Ця релігійна секта скоїла злочини проти людства в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі і по всьому світові. Тому створення спецтрибуналу по Кадирову і "Ахмат" дуже важливе не лише для Чечні та України", - сказав чеченський політик.

В Чечні створено велику групу релігійних менеджерів з близько тисячі осіб, багато з них здобули освіту в Університеті Дамаска в Сирії, додав Інал Шеріп.

"Для фахівців не секрет, що практично всі випускники шаріатського відділення Університету Дамаска з пострадянських країн підконтрольні російському ГРУ. Спецслужби росії вже давно спеціалізуються на релігійній темі. Тому важливо виявити всіх причетних до створення підрозділу "Ахмат" всередині росі і за її межами", - сказав член уряду Ічкерії у вигнанні.

Наразі тривають консультації щодо механізму створення цього трибуналу, адже таких прецедентів не було.

"Якщо нам вдасться створити спецтрибунал по Кадирову, кваліфікуючи «Ахмат» як релігійну екстремістську сектантську групу, яка становить загрозу, я впевнений, що ми зруйнуємо ту структуру, яку вони створили і яка сьогодні виправдовує вбивства українського народу", - підсумував політик.

"Ахмат" — це спецпідрозділ в складі військ Національної гвардії росії, який дислокується у Чеченській республіці і яким командує Рамзан Кадиров. ВІн брав участь в вторгненні росії в Україну.