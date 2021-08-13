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"Челсі" купив нападника Лукаку за 115 мільйонів

Сума трансферу складе 115 мільйонів євро. Зарплата Лукаку – 12 мільйонів євро на рік
Це найдорожчий трансфер в історії англійської Прем’єр-ліги.
"Челсі" купив нападника Лукаку за 115 мільйонів Фото: сайт ФК "Челсі"
"Челсі" оголосив про перехід нападника "Інтера" Ромелу Лукаку. Бельгієць підписав з лондонським клубом п'ятирічний контракт, передає Укрінформ.
 
Сума трансферу складе 115 мільйонів євро. Зарплата Лукаку – 12 мільйонів євро на рік.
 
Раніше Лукаку вже виступав за "Челсі". Він приєднався до "Синіх" з "Андерлехта" в 2011 році, а через три роки перейшов в "Евертон". Він зіграв у 15 матчах за "Челсі" і не забив жодного гола.
 
Два останні сезони Лукаку провів в міланському "Інтері". Там бельгійський форвард забив 64 м'ячі і віддав 16 результативних передач в 95 матчах у всіх турнірах.
 
Як повідомлялося, "Челсі" в матчі за Суперкубок УЄФА обіграв "Вільярреал" (1:1, 6:5 по пенальті).
 
В АПЛ "Челсі" стартує матчем проти "Крістал Пелас". Гра відбудеться в суботу, 14 червня.
 
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13 08 2021 14:21
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