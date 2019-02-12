Через епідемію кору в Самоа померли близько пів сотні дітей
Про це повідомляє The Washington Post, повідомляє "Громадське".
Загалом з кінця жовтня унаслідок спалаху загинули 53 людини, серед яких один дорослий та двоє старших підлітків. Більшість загиблих були немовлятами та маленькими дітьми: 23 дитини віком менш як рік та ще 25 дітей віком до чотирьох років.
За даними уряду Самоа, з початку спалаху хвороби до лікарень потрапили понад 1100 людей, з них близько 180 - ще проходять госпіталізацію. Серед них - 19 дітей, які перебувають у критичному стані.
Минулого місяця Самоа оголосила національну надзвичайну ситуацію і зобов'язала зробити щеплення всім 200 тисячам осіб, які проживають у південній частині тихоокеанської острівної держави. Уряд також закрив усі школи та заборонив дітям відвідувати громадські заходи.
Влада Самоа вважає, що вірус вперше поширив мандрівник з Нової Зеландії.
Читайте також: На закупівлю ліків у бюджеті закладено майже 10 мільярдів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"