Через епідемію кору в Самоа померли близько пів сотні дітей

Загалом з кінця жовтня унаслідок спалаху загинули 53 людини, серед яких один дорослий та двоє старших підлітків

Від спалаху кору в Самоа вже загинули понад 50 людей, більшість з яких - діти до чотирьох років.

Про це повідомляє The Washington Post, повідомляє "Громадське".

Загалом з кінця жовтня унаслідок спалаху загинули 53 людини, серед яких один дорослий та двоє старших підлітків. Більшість загиблих були немовлятами та маленькими дітьми: 23 дитини віком менш як рік та ще 25 дітей віком до чотирьох років.

За даними уряду Самоа, з початку спалаху хвороби до лікарень потрапили понад 1100 людей, з них близько 180 - ще проходять госпіталізацію. Серед них - 19 дітей, які перебувають у критичному стані.

Минулого місяця Самоа оголосила національну надзвичайну ситуацію і зобов'язала зробити щеплення всім 200 тисячам осіб, які проживають у південній частині тихоокеанської острівної держави. Уряд також закрив усі школи та заборонив дітям відвідувати громадські заходи.

Влада Самоа вважає, що вірус вперше поширив мандрівник з Нової Зеландії.

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