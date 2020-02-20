Через глобальне потепління в океанах зростає шумове забруднення через раків-лускунчиків — дослідження
Як повідомляє Phys.org, про це йдеться в дослідженні Океанографічного інституту Вудс-Гол, що в штаті Масачусетс,передає "Громадське".
Зазначається, що дослідники інституту встановили зв’язок між температурою води у Світовому океані та активністю раків-лускунчиків. Чим температура вища, тим частіше — й гучніше — тварини клацають.
Це збільшує рівень шуму у воді, що потенційно може зашкодити іншим морським істотам, а також ехолокаційним системам, які використовують підводні дослідники.
«Нам відомо, що риби спілкуються за допомогою звуку, — пояснює Ерен Муні, дослідник Океанографічного інституту Вудс-Гол. — Якщо в морях буде більше шуму, це може потенційно вплинути на це спілкування. Ми цього поки не знаємо, нам це ще належить дослідити».
Що ж стосується людей, то підвищений шум може вплинути не лише на ехолокацію, а й на техніку, за допомогою якої військові знаходять міни під водою — це теоретично може вплинути на національну безпеку держав, пояснює Муні.
Нагадаємо, що Французькі репродуктологи заявили про перше в історії народження дитини від жінки з раком, чия яйцеклітина дозріла в лабораторних умовах, потім була заморожена на п’ять років, а після цього розморожена й запліднена.
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