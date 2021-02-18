Через карантин: На Буковелі на тиждень закриють ресторани

Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту "Буковель" закриють заклади громадського харчування.

Про це заявив на прес-конференції перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький, передає "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми розділяємо Буковель на дві частини. До нашої компетенції входить контроль за закладами харчування. Вони не повинні були працювати під час локдауну і, аналогічно, не мають працювати з 22 до 28 лютого", - пояснив Сендецький.

За його словами, за дотриманням карантинного режиму на Буковелі стежитимуть додаткові групи фахівців, які щодня перевірятимуть заклади громадського харчування на території гірськолижного курорту.

"Носіння масок на вулиці, біля витягів, дотримання дистанції - компетенція поліції", - додав він.

За словами посадовця, усі, хто катається на Буковелі, мають захисні шоломи, тому ймовірність захворіти там зменшується у рази.

У Держпродспоживслужбі додали - якщо люди проживають у готелі і сніданок входить до вартості проживання, це не вважатиметься порушенням.

Обід і вечерю мають доставляти у готельний номер або продавати на виніс.

Нагадаємо:

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 22 до 28 лютого запроваджує на території регіону карантин "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

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