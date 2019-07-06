Через союз з "Опоблоком" з партії "Відродження" пішов голова
"Прийняв рішення про вихід із партії Відродження і складання повноважень голови партії. Відповідні документи зареєстровані у Міністерстві юстиції", - пише політик, повідомляє "Українська правда".
Цей крок він пояснив тим, що інші члени партії вирішили об’єднатись з "Опозиційнім блоком" для спільного походу на вибори Ради, а він не хоче.
"Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з Опозиційнім блоком. Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об`єднання", - каже Бондар.
За його словами, по суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. "Це не мій шлях!" - пише депутат.
Бондар вважає, що в цьому передвиборчому проекті немає об`єднання України, а є лише регіональний проект південно-східної частини України.
"Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір!" - каже він.
Політик зауважив, що президентські вибори надали йому можливість відкрити багато нових облич і прихильників по всій країні.
"Вибори також показали внутрішньопартійне небажання пропускати мене і мою команду в самостійне політичне майбутнє", - скаржиться Бондар.
Нагадаємо, що до парламентських виборів "Опоблок" об'єднався ще з чотирма партіями.
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