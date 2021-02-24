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Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

Вакцинацію розпочнуть уже 24 лютого
Черкаська область першою в Україні отримала вакцину проти коронавірусу та вже 24 лютого планує почати робити щеплення.
Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19 Фото: Олександр Скічко/Facebook

Про це "Громадському" повідомили у пресслужбі Черкаської облдержадміністрації.

Там зазначили, що вакцину вже відвантажили. Голова ОДА Олександр Скічко о 13:00 розпочав брифінг щодо вакцинації, після якого в області почнуть робити щеплення.

Як повідомив сам Скічко на своїй сторінці у Facebook, саме з Черкащини розпочнеться загальноукраїнська вакцинація. Область отримала 16 200 доз препарату CoviShield, розробленого Oxford/AstraZeneca.

Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

Фото: Олександр Скічко/Facebook

Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

Фото: Олександр Скічко/Facebook

"Отже, вакцинація на Черкащині та в Україні в цілому стартувала. До І етапу ми готові на всі 100%. За цей час понад 7 тисяч мешканців нашої області отримають захист від ковіду", - каже Скічко.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу

 

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24 02 2021 13:54
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