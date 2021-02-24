Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19
Про це "Громадському" повідомили у пресслужбі Черкаської облдержадміністрації.
Там зазначили, що вакцину вже відвантажили. Голова ОДА Олександр Скічко о 13:00 розпочав брифінг щодо вакцинації, після якого в області почнуть робити щеплення.
Як повідомив сам Скічко на своїй сторінці у Facebook, саме з Черкащини розпочнеться загальноукраїнська вакцинація. Область отримала 16 200 доз препарату CoviShield, розробленого Oxford/AstraZeneca.
Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19
Фото: Олександр Скічко/Facebook
Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19
Фото: Олександр Скічко/Facebook
"Отже, вакцинація на Черкащині та в Україні в цілому стартувала. До І етапу ми готові на всі 100%. За цей час понад 7 тисяч мешканців нашої області отримають захист від ковіду", - каже Скічко.
Нагадаємо, що 23 лютого в Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит