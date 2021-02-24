Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

Черкаська область першою в Україні отримала вакцину проти коронавірусу та вже 24 лютого планує почати робити щеплення.

Про це "Громадському" повідомили у пресслужбі Черкаської облдержадміністрації.

Там зазначили, що вакцину вже відвантажили. Голова ОДА Олександр Скічко о 13:00 розпочав брифінг щодо вакцинації, після якого в області почнуть робити щеплення.

Як повідомив сам Скічко на своїй сторінці у Facebook, саме з Черкащини розпочнеться загальноукраїнська вакцинація. Область отримала 16 200 доз препарату CoviShield, розробленого Oxford/AstraZeneca.