Черкаси приймуть футзальний Матч-зірок-2021
Цей захід стане третім в історії українського футзалу і вперше, після Львова та Рівного, його приймуть Черкаси, повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, що минулого року Матч-зірок не відбувся через пандемію.
Зазначимо, що склади команд були визначені вболівальниками, всього у голосування взяли участь понад 8 тисяч фанатів. Паралельно з цим президенти команд-учасниць обрали тренерів для збірних команд. Після цього тренери визначили по два воротарі та шість універсалів, які увійшли до складу обидвох збірних.
Команда Заходу
Стартова четвірка: Артем Фаренюк, Даниіл Абакшин, Михайло Волянюк, Ярослав Лебідь
Воротарі: Роман Колток, Олександр Сухов
Універсали: Євген Сірий, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрій Когут, Владислав Первєєв
Головний тренер: Валерій Легчанов
Команда Сходу
Стартова четвірка: Микола Білоцерківець, Клаудіньо, Михайло Зварич, Ігор Корсун
Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун
Універсали: Дмитро Бондар, Євген Ланко, Яссін Ессаргіні, Денис Зеленкевич, Віталій Катеринін, Віталій Дзюба
Головний тренер: Дмитро Бербенцев
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