Черкаси приймуть футзальний Матч-зірок-2021

15 грудня о 19:00 у черкаському Палаці Спорту "Будівельник" за підтримки Parimatch Ukraine відбудеться Матч-зірок-2021.

Цей захід стане третім в історії українського футзалу і вперше, після Львова та Рівного, його приймуть Черкаси, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що минулого року Матч-зірок не відбувся через пандемію.

Зазначимо, що склади команд були визначені вболівальниками, всього у голосування взяли участь понад 8 тисяч фанатів. Паралельно з цим президенти команд-учасниць обрали тренерів для збірних команд. Після цього тренери визначили по два воротарі та шість універсалів, які увійшли до складу обидвох збірних.

Команда Заходу

Стартова четвірка: Артем Фаренюк, Даниіл Абакшин, Михайло Волянюк, Ярослав Лебідь

Воротарі: Роман Колток, Олександр Сухов

Універсали: Євген Сірий, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрій Когут, Владислав Первєєв

Головний тренер: Валерій Легчанов

Команда Сходу

Стартова четвірка: Микола Білоцерківець, Клаудіньо, Михайло Зварич, Ігор Корсун

Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун

Універсали: Дмитро Бондар, Євген Ланко, Яссін Ессаргіні, Денис Зеленкевич, Віталій Катеринін, Віталій Дзюба

Головний тренер: Дмитро Бербенцев

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