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Футзалісти "Урагана" стартують в основному раунді Ліги чемпіонів

Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан)
У четвер, 28 жовтня, чемпіон України з футзалу - івано-франківський "Ураган" розпочне виступи в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.
Футзалісти "Урагана" стартують в основному раунді Ліги чемпіонів Фото: Укрінформ

Як повідомляє пресслужба УАФ, український клуб буде господарем турніру в основному раунді шляху В (група 6), передає "Укрінформ".

Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан). Матчі проходитимуть на майданчику Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Переможець квартету проб’ється до еліт-раунду.

Розклад турніру:

1-й тур

28.10. "Юнайтед Галац" - "Лічені"

28.10. "Ураган" - "Араз"

2-й тур

29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац"

29.10. "Ураган" - "Лічені"

3-й тур

31.10. "Лічені" - "Араз"

31.10. "Ураган" - "Юнайтед Галац".

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28 10 2021 16:03
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