СПОРТ НОВИНИУ четвер, 28 жовтня, чемпіон України з футзалу - івано-франківський "Ураган" розпочне виступи в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футзалісти "Урагана" стартують в основному раунді Ліги чемпіонів
Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан)
Фото: Укрінформ
Як повідомляє пресслужба УАФ, український клуб буде господарем турніру в основному раунді шляху В (група 6), передає "Укрінформ".
Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан). Матчі проходитимуть на майданчику Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Переможець квартету проб’ється до еліт-раунду.
Розклад турніру:
1-й тур
28.10. "Юнайтед Галац" - "Лічені"
28.10. "Ураган" - "Араз"
2-й тур
29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац"
29.10. "Ураган" - "Лічені"
3-й тур
31.10. "Лічені" - "Араз"
31.10. "Ураган" - "Юнайтед Галац".
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28 10 2021 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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