Футзалісти "Урагана" стартують в основному раунді Ліги чемпіонів Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан)

У четвер, 28 жовтня, чемпіон України з футзалу - івано-франківський "Ураган" розпочне виступи в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: Укрінформ

Як повідомляє пресслужба УАФ, український клуб буде господарем турніру в основному раунді шляху В (група 6), передає "Укрінформ". Суперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан). Матчі проходитимуть на майданчику Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Переможець квартету проб’ється до еліт-раунду. Розклад турніру: 1-й тур 28.10. "Юнайтед Галац" - "Лічені" 28.10. "Ураган" - "Араз" 2-й тур 29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац" 29.10. "Ураган" - "Лічені" 3-й тур 31.10. "Лічені" - "Араз" 31.10. "Ураган" - "Юнайтед Галац". Читайте також: Жіноча збірна України з футзалі починає основний раунд відбору Євро-2022

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