Чернетку Ейнштейна продали на аукціоні за $13 мільйонів

Це один з двох рукописів, що збереглися, які демонструють роботу фізика-теоретика над його великим науковим проривом

Рукопис із розрахунками, зробленими фізиком Альбертом Ейнштейном, коли він намагався сформулювати свою теорію відносності, продано на аукціоні Christie's у Парижі за 13 мільйонів доларів.

Ім'я покупця не розкривається.

Це один з двох рукописів, що збереглися, які демонструють роботу фізика-теоретика над його великим науковим проривом.

Теорія, опублікована в 1915 році, змінила уявлення людства про простір, час та гравітацію.

Дані розрахунки були написані між 1913 та 1914 роками Ейнштейном та його швейцарським колегою Мішель Бессо, який зберіг документ.

Аукціонний будинок Christie's похвалив Бессо за його далекоглядність при порятунку рукопису.

54-сторінковий документ містить розрахунки, виконані чорною ручкою, і, за словами експерта аукціонного будинку Вінсента Беллоя, показують низку помилок на шляху Ейнштейна до формулювання теорії.

Як повідомлялося, у травні минулого року листа Ейнштейна, що містить найвідоміше рівняння теорії E = mc², було продано за більш ніж 1,2 мільйона доларів.