СПОРТ НОВИНИНа аукціоні Sotheby’s у Лас-Вегасі (США) продали кросівки легендарного баскетболіста НБА Майкла Джордана за рекордні 1,472 мільйона доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона
Самі ж кросівки 46-го розміру знаходилися у задовільному стані, коли їх виставили на аукціон
Фото: АYahoo News
Про це повідомляє Yahoo News.
Покупцем ігрового взуття від 1984 року став колекціонер Нік Фіорелла. Саме у Nike Air Ships Джордан грав в НБА в тому сезоні.
Самі ж кросівки 46-го розміру знаходилися у задовільному стані, коли їх виставили на аукціон.
Зазначається, що попередній рекорд із продажу кросівок баскетболіста був встановлений на аукціоні Christie’s у 2020-му році. Тоді за пару заплатили близько 615 тисяч доларів США.
Як повідомлялося, у травні цього року майку, в якій відомий баскетболіст Майкл Джордан грав у своєму другому сезоні за команду Університету Північної Кароліни, було продано на аукціоні за 1,38 млн доларів.
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