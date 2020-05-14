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"Чернігів стародавній" готується приймати відвідувачів

"З 12 травня Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" розпочав роботу в обмеженому режимі "
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» проводить підготовку до відкриття своїх музейних об’єктів для доступу туристів.
"Чернігів стародавній" готується приймати відвідувачів ukrinform.ua/

Про це повідомляє адміністрація заповідника на офіційному сайті, передає Укрінформ.

"Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 року № 343 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» і за погодженням Міністерства культури та інформаційної політики, з 12 травня Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" розпочав роботу в обмеженому режимі (без безпосереднього прийому відвідувачів у музейні об’єкти)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж кількох днів працівники заповідника підготують музейні об’єкти, виставки та експозиції до роботи для прийому відвідувачів. Зокрема, передбачається обробка виставкових та адміністративних приміщень дезінфекційними засобами, проведення благоустрою території.

Про дату відкриття музейних об’єктів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» для відвідувачів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що у Чернігові травневі фестивалі перенесуть на наступний рік або ж на невизначений період. Також скасують офіційне відкриття туристичного сезону, заплановане на початок травня.

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14 05 2020 13:20
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