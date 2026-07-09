Червень став найспекотнішим в історії Західної Європи – Reuters

Протягом останніх місяців Західна Європа пережила три хвилі екстремальної спеки.

Червень 2026 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Середня температура повітря в регіоні сягнула +20,74 °C, що більш ніж на 3 °C перевищує середній показник для червня у 1991–2020 роках.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на щомісячний бюлетень Служби кліматичних змін ЄС Copernicus (C3S).

За даними вчених, минулий місяць також став другим найтеплішим червнем у світі за весь період спостережень. Крім того, фахівці зафіксували рекордно високу температуру поверхні моря для червня.

Протягом останніх місяців Західна Європа пережила три хвилі екстремальної спеки. Цього тижня чергова хвиля високих температур охопила Іспанію та Португалію.

У Copernicus наголошують, що головною причиною рекордної спеки залишаються зміни клімату, спричинені викидами парникових газів від спалювання вугілля, нафти та природного газу. За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура Землі вже приблизно на 1,4 °C перевищує доіндустріальний рівень, що робить хвилі спеки дедалі інтенсивнішими.

Температурні спостереження C3S ведуться з 1940 року, а для історичного аналізу їх порівнюють із глобальними кліматичними даними, які охоплюють період із 1850 року.

Рекордна спека вже призвела до значних людських втрат у Європі. Наприкінці червня у Франції за три дні зафіксували понад тисячу смертей, в Іспанії – понад 800, а в Німеччині повідомляли про більш як 5 тисяч смертей, пов'язаних із екстремально високими температурами. Водночас в Італії після хвилі спеки почалися сильні зливи, паводки та зсуви, а згодом аномально високі температури поширилися на країни Східної Європи.