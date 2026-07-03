У Європі зафіксували мінімум 3700 додаткових смертей через червневу спеку

Найбільше людей загинуло від спеки у Франції.

Франція, Нідерланди та Бельгія зафіксували 3700 додаткових смертей під час червневої спеки. Ці цифри є попередніми та можуть зрости.

Експерти заявили, що спека, яка тривала приблизно з 20 по 28 червня, була найсильнішою за всю історію спостережень у Європі, спричинивши перебої у виробництві електроенергії, пошкодивши інфраструктуру та перевантаживши системи охорони здоров'я.