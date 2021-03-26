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"Червону" зону карантину можуть завтра розширити: яка область під загрозою

"Ми завжди пропонували посилити контроль, але найближчі 3 тижні це буде кульмінація", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов
"Червону" зону карантину в Україні можуть розширити вже завтра. Рівненська область на межі потрапляння в цю зону.
"Червону" зону карантину можуть завтра розширити: яка область під загрозою Фото: Hubs.ua

Про це оголосили на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, повідомляє "РБК-Україна".

За даними комісії, Рівненська область на контрольних показниках і може потрапити в "червону" зону.

У Рівненській області високий показник госпіталізацій із підозрою чи підтвердженим COVID-19. На сьогодні 963 пацієнти з коронавірусом перебувають у лікарнях, з яких третина - у важкому стані, понад півсотні в реанімації, пише видання.

"Ми завжди пропонували посилити контроль, але найближчі 3 тижні це буде кульмінація", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Видання пише, якщо завтра будуть такі ж показники, то державна комісія в суботу відправить Рівненську область в "червону" зону.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

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26 03 2021 14:27
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